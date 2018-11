Andrea de Meuron erobert Sitz in Thuner Stadtregierung

Die Freude bei den Grünen war am Sonntagabend im Thuner Rathaus unüberhörbar. Laut jubelnd feierten sie den Einzug in die Stadtregierung, den sie zwei Mal knapp verpasst hatten. Und de Meuron schaffte nicht nur den Sprung in den Thuner Gemeinderat, sie wartete mit 5837 Stimmen gleich mit dem drittbesten Ergebnis auf.

Nicht in die Exekutive gewählt wurde Matthias Zellweger, der den amtierenden Stadtpräsidenten erfolglos herauszufordern versucht hatte. Ihm blieb auch der Sprung in den Gemeinderat verwehrt. Da die Stadtregierung im Proporz gewählt wird, hatte es Zellweger als Parteiloser schwer.

Der amtierende Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) kam auf 7967 Stimmen, Roman Gimmel (SVP) erreichte 6251 Stimmen, Peter Siegenthaler (SP) kam auf 5220 Stimmen und Konrad Hädener (CVP) auf 4050 Stimmen. (crt/sda)