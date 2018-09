«Anarcho-Sozialistin» im Gemeinderat

«Ich wäre sicher demonstrieren gegangen am Samstag, war aber im Tessin an der Delegiertenversammlung», sagt Vera Diener lachend. Wenn sie nicht im Blumengeschäft arbeitet, dann arbeitet sie für die Politik. Und wenn sie da nicht Bürokram für die Juso-Geschäftsleitung erledigt, dann demonstriert sie. Gestern wurde bekannt, dass Diener ab 2019 Gemeinderätin wird in Schwarzenburg. Sie übernimmt den Sitz von Alexander Meucelin (SP), der sein politisches Amt nach zwölf Jahren aus beruflichen Gründen niederlegt.

Diener bezeichnet sich selbst als «Anarcho-Sozialistin». Ihr selbstbedrucktes T-Shirt fasst zusammen, wofür sie sich begeistert: «Garten-Antifa». Dass ausgerechnet im ländlichen und bürgerlich dominierten Schwarzenburg nun eine 21-jährige, aufmüpfige Juso-Aktivistin in den Gemeinderat nachrückt, ist aussergewöhnlich.

Neue Rolle, neue Pflichten

Vera Diener spricht gerne über die Juso-Aktivitäten. «Viele davon sind auf meinem Mist gewachsen», gibt sie zu. Und mehrfach hatten sie auch ein juristisches Nachspiel. Letzten Sommer störte sie mit Trillerpfeifen eine Sitzung des Grossen Rats, danach wurde Klage gegen sie eingereicht wegen Nötigung und Hinderung einer Amtshandlung. Zuletzt verbrachte sie ein paar Stunden in Polizeigewahrsam nach der unbewilligten Afrin-Demo im April dieses Jahres. Ein verschmitztes Lächeln huscht über ihr Gesicht, wenn sie von solchen Aktionen erzählt.

Das kann sie sich künftig nicht mehr erlauben. Als Gemeinderätin hat sie eine Führungsposition. Die Oppositionshaltung, mit der sie bei den Juso politisierte, müsse sie nun ablegen und den Aktivismus etwas reduzieren, erwartet auch Martin Haller (SVP), Gemeindepräsident von Schwarzenburg. «Sie soll sich in einer Exekutive so geben, wie sich das gehört.»

«Verdammt!», sagt Diener, auf Hallers Aussage angesprochen, lachend, fügt aber sogleich an, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sei und die neuen Pflichten kenne und ernst nehme. Wieso tut sich die Aktivistin dieses doch eher spröde Exekutivamt überhaupt an? «Man muss überall ansetzen, wo man etwas bewirken kann. Auch im Gemeinderat kann ich für meine Ideen und Überzeugungen einstehen», so Diener.

Gemeindepräsident Haller betont: «Für mich ist es kein Problem, wenn auf Meucelin eine sehr junge Politikerin folgt, im Gegenteil. Das ist eine Chance, mehr Junge für die Politik zu begeistern.» Das ist auch ein Ziel von Vera Diener: «Es ist wichtig, den Jungen zu zeigen, dass wir diese Verantwortung übernehmen können. Es geht um unsere Zukunft, und die müssen wir mitgestalten», so die künftige Gemeinderätin.

Bald «Finanzdirektorin»?

Sie hoffe sehr, dass allfällige Vorurteile ihr gegenüber bald abgelegt würden und sie als Gemeinderätin ernst genommen werde, sagt sie. «Mit einigen Widerständen zu Beginn rechne ich aber schon.» Solchen wird sie wohl auch begegnen in der bürgerlich dominierten Gemeinde. Nur gerade zwei von sieben Gemeinderäten sind der politischen Linken angehörig. «Wenn es keine Widerstände gäbe, müsste ich ja keine Politik machen», entgegnet Diener aber selbstbewusst.

Zu reden geben dürfte denn auch die Departementsverteilung. Meucelin war Vorsteher der Finanzkommission. Wenn keiner der bisherigen Gemeinderäte diese übernehmen will, wird die 21-jährige Floristin gewissermassen neue Finanzdirektorin von Schwarzenburg. Das bestätigt Martin Haller. Diener selbst traut sich das Finanzdossier durchaus zu. «Natürlich ist das eine komplexe Angelegenheit. Aber ich bin in allen Dossiers Anfängerin. Einarbeiten muss ich mich sowieso», sagt sie unbeeindruckt und selbstbewusst.

«Grosses Fragezeichen»

Skeptischer ist da Walter Wenger, Präsident der lokalen FDP. Zwar finde er es positiv, dass man jungen Leuten in solchen Funktionen eine Chance gebe. «Ich setze aber doch ein grosses Fragezeichen hinter die Qualifikationen von Frau Diener.» Er glaube nicht, dass sie aufgrund ihres persönlichen Werdegangs in der Lage sei, die Finanzkommission zu übernehmen.

Erste Diskussionen um die Kompetenzen der künftigen Gemeinderätin sind also vorprogrammiert. Die Departementsverteilung werde mit Sicherheit noch zu reden geben, ist auch Wenger überzeugt. (Der Bund)