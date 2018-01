Achtung, fertig, Trede

#mitAlinewarsdas: Das twitterte Aline Trede nach ihrer Abwahl aus dem Nationalrat im Oktober 2015. Nun zeigt sich, es wars doch nicht. Trede arbeitet an ihrer Rückkehr in die Politik. Sie tritt zu den Grossratswahlen im Kanton Bern Ende März an, ihr Name steht auf der Liste der Grünen in der Stadt Bern. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie wieder ins Bundeshaus zieht. Wenn die grüne Nationalrätin Christine Häsler die Wahl in die bernische Kantonsregierung schafft, kann Trede nachrutschen. Sie ist erste Ersatzfrau bei den Grünen.

«Ich habe das Gefühl, dass es für mich noch nicht vorbei ist mit der Politik», sagt Trede. Jetzt habe sie wieder Lust, sich zu engagieren. Zuweilen vermisse sie die Politik. «Es ist aber nicht so, dass ich die Wahlen wie eine desperate Frau herbeisehne.» Die Abwahl hat Trede verarbeitet, obwohl sie nach wie vor von einem «schlimmen Erlebnis» spricht. Seither hat sie sich weitergebildet und eine eigene Agentur im Bereich Kampagnen gegründet. «Die Firma läuft gut. Für mich ist klar, dass ich sie behalten werde.» Künftig will sie nicht mehr ausschliesslich auf die Politik setzen. Das Risiko ist ihr zu gross.

Sie will Schnegg «Paroli bieten»

Die Abwahl hat Trede geprägt. Die Rückkehr in den Nationalrat bezeichnet sie lediglich als «Option» – obwohl die Chancen gut stehen, dass Häsler in den Regierungsrat gewählt wird. Die Bürgerlichen fordern sie nicht heraus. Erst will Trede die Wahl abwarten. «Wahlen sind Wahlen. Niemand weiss das besser als ich.»

Womöglich wird Trede im Frühling sogar zwischen zwei Mandaten entscheiden müssen – falls sie in den Grossen Rat gewählt wird. Ein Doppelmandat kommt nicht infrage, wie sie betont. Trede nimmt damit eine andere Haltung ein als Erich Hess, der für die SVP bereits im Nationalrat und im Berner Stadtrat sitzt und jetzt auch noch für den Grossen Rat kandidiert.

Tendenziell zöge Trede den Nationalratssitz einem Grossratsmandat vor. «Im Bundeshaus weiss ich, was mich erwartet. Ich könnte sofort loslegen.» Sie zeigt aber auch Interesse an der Kantonspolitik, wo sie bisher nicht tätig war. Trede möchte dort vor allem auf die Themen Energie, Verkehr und Soziales setzen. «Es braucht jemanden, der Schnegg Paroli bietet.» Die Grünen seien wichtig im Kampf gegen die Abbaupolitik von SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg. «Wir sind agiler als die SP.» Als Beispiel nennt sie das erfolgreiche rot-grüne Referendum gegen die Senkung der Prämienverbilligungen, das von den Grünen initiiert wurde.

Leaderin der grün-grünen Liste

Zuerst hofft Trede aber darauf, ihrer Partei möglichst viele Stimmen bei den kantonalen Wahlen einzubringen. Darauf sind die Grünen auch angewiesen. Sie müssen in der Stadt Bern den Grossratssitz von Ex-Kantonalpräsident Blaise Kropf verteidigen, der nicht mehr antritt. Kropf arbeitet mittlerweile als Co-Generalsekretär von Stadtpräsident Alec von Graffenried. «Von Tredes grosser Bekanntheit können wir profitieren», sagt Natalie Imboden, Co-Präsidentin der Grünen Kanton Bern. Sie freut sich über das Comeback. «Es wäre ein riesiger Verlust gewesen, wenn sie sich aus der Politik zurückgezogen hätte.»

Tredes Partei, das Grüne Bündnis (GB), tritt bei den Grossratswahlen erstmals mit der Grünen Freien Liste (GFL) an. Trede kritisierte das Zusammengehen. «Mir ging das am Anfang zu schnell. Die Basis wurde zu wenig involviert.» Im städtischen Wahlkampf 2016 waren Differenzen aufgetreten, weil das GB beim Präsidium Ursula Wyss (SP) und nicht von Graffenried (GFL) unterstützte. Auf kantonaler Ebene sind die zwei Parteien unter dem Dach der Grünen vereint. Unterdessen ist Trede aber der Meinung, dass der Wahlkampf im grünen Lager «Spass macht». (Der Bund)