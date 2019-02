Abenteurer wollen strenge Regeln

Eine Frau im Gleitschirmflug, die sich mit einem Selfie-Stick ablichtet. Eine Gruppe im Gummiboot im wilden Wasser. Oder ein Mann, der nach einem anstrengenden Skischuh-Aufstieg in Vorfreude sein Snowboard in die Luft hebt: Interlaken – selbst ernannte Abenteuerhauptstadt Europas – macht nicht nur auf den Bildern in den sozialen Medien diesem Ruf alle Ehre: Weltweit ist das Städtchen bekannt als Ausgangspunkt für Gleitschirmflüge, Wander- und Klettertouren oder Flussabenteuer wie Riverrafting und Canyoning.

Hier im Berner Oberland ist man deshalb besonders betroffen von einer verschärften Verordnung, welche der Bundesrat per 1. Mai in Kraft setzen will. «Verordnung über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten» heisst der Gesetzestext, der einige Neuerungen für die Branche bringt: Bisher mussten nur Firmen eine Bewilligung beantragen, die mehr als 2300 Franken Umsatz im Jahr machten. Diese Untergrenze gilt nun nicht mehr, Outdoor-Anbieter gelten bereits «ab dem ersten Franken» als kommerziell. Bei der bestehenden Zertifizierung von Anbietern – diese ist obligatorisch für Aktivitäten in den Bereichen Canyoning, Riverrafting und Bungee-Jumping – sollen zudem neu internationale Standards miteinbezogen werden.

Was also denkt man in Interlaken über die neuen Regeln? «Wer eine Outdoor-Aktivität anbietet, soll eine Bewilligung haben müssen», sagt Fritz Nyffenegger, Chef von Hostels and Adventure Interlaken, einem Verein von Outdoor-Anbietern der Region. So sei für den Kunden gewährleistet, dass die Mindeststandards von Ausbildung, Erfahrung, aber auch etwa Versicherung in jedem Fall erfüllt seien. Deshalb begrüsse man, dass die Untergrenze aufgehoben worden sei. Für die professionellen Anbieter ändere sich zudem nichts, weil sie die Untergrenze von 2300 Franken sowieso immer überschritten hätten.

Branche begrüsst Regeln

«Für uns professionelle Anbieter ist es essenziell, dass es keine Untergrenze mehr gibt», sagt auch Andreas Freimüller, Geschäftsführer des Branchenverbandes Swiss Outdoor Association (SOA). Dementsprechend begrüsse der Verband die Anpassung des Gesetzes. Auch die Änderungen bei der Zertifizierung seien tragbar und sinnvoll. Gerade bei den Kleinstanbietern, welche die Umsatzgrenze nicht erreichten, seien Ausrüstung und Erfahrung mit grösserer Wahrscheinlichkeit schlechter als bei den Profis, sagt Freimüller. Wenn aber ein Unfall geschehe, werde kaum differenziert. Ein Einbruch der Nachfrage würde in jedem Fall auch die grossen, professionellen Firmen treffen. Wie viele Outdoor-Firmen neu nun eine Bewilligung oder eine Zertifizierung brauchten, könne er so nicht sagen, es seien aber wahrscheinlich nur wenige.

Bewilligungsbehörde in Bern ist das Wirtschaftsamt Beco. Auch für den Kanton sei es schwierig abzuschätzen, wie viele zusätzliche Bewilligungen die neue Verordnung nach sich ziehen werde, sagt Stefan Kolb vom Beco. «Es wird aber kaum eine hohe Anzahl sein», glaubt er.

Zuerst Kritik

Wenn die Verordnung nun auf den 1. Mai in Kraft tritt, scheint also der grösste Teil der Branche einverstanden zu sein mit der Regulierung. Dabei hatte eine erste Version der Verordnung noch für Unmut gesorgt: Wenn Aktivitäten wie Berg- oder Schneeschuhtouren, Klettersteig-Ausflüge oder Variantenabfahrten nun eine Bewilligung und je nach Angebot ein Zertifikat brauchen, was ist denn mit den Wanderleitern etwa beim Schweizer Alpen-Club (SAC) oder den Angeboten von Pro Senecute? Und sollen Jugendorganisationen wie die Pfadi, die Jugend+Sport-Kurse absolvieren, gleich behandelt werden wie die kommerziellen Outdoor-Anbieter? Nach der Vernehmlassung wurden diese Kritikpunkte entschärft: Eine Organisation, die nicht gewinnorientiert ist und etwa Aktivitäten hauptsächlich für Mitglieder anbietet, ist nun von der Verordnung ausgenommen. Die Verordnung geht davon aus, dass diese Organisationen durch eigene Vorschriften für genügend Sicherheit sorgen.

(Der Bund)