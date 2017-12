21-Jähriger prallt mit Auto in ein Haus

Ein 21-Jähriger ist am Dienstag gegen 4 Uhr mit seinem Auto in Schüpfen von der Strasse abgekommen und erst in einen abgestellten Anhänger und dann in ein Haus geprallt. Er musste aus dem Wrack befreit und ins Spital gebracht werden.

Am Unfallauto entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Schäden im Haus waren am Dienstagmittag noch Gegenstand von Abklärungen, erste Schätzungen gingen von gegen 100'000 Franken aus. Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. (msl/sda)