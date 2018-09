19-jähriger gesteht tödlichen Angriff von Tramelan

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten, ist inzwischen auch das Opfer identifiziert worden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Polizei hat derzeit keinen Hinweis darauf, dass sich Täter und Opfer kannten, wie ein Mediensprecher auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA sagte.

Der 19-jährige griff laut der Mitteilung das Opfer unvermittelt an und verletzte ihn mit einem Messer tödlich.Mit den drei anderen Opfern des Angriffs lebte der 19-jährige Mann im gleichen Haus. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes macht die Polizei keine näheren Angaben zum Verhältnis zwischen dem Täter und diesen drei Personen. Alle drei Verletzten befinden sich immer noch in Spitalpflege.

Es handelt sich um einen erwachsenen Mann, eine erwachsene Frau und ein minderjähriges Mädchen.

Die Polizei hatte am Samstagabend kurz vor Mitternacht zuerst die Mitteilung erhalten, in einem Einfamilienhaus seien drei Personen von einem Mitbewohner angegriffen und verletzt worden. Kurze Zeit später kam die Nachricht, am Bahnhof Tramelan liege ein Schwerverletzter.

Der 19-jährige wurde noch in der Nacht auf Sonntag in Tramelan gefasst und festgenommen. (crt/sda)