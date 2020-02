Kanton will Sozialdienste stärker kontrollieren

Das Ziel ist klar: Die 66 bernischen Sozialdienste sollen mit möglichst tiefen Kosten die bestmögliche Wirkung erzielen. Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) hat deshalb in einem Pilotprojekt die Sozialdienste von sieben Gemeinden von externen Prüfern unter die Lupe nehmen lassen. Am Donnerstag hat die GSI nun den Expertenbericht veröffentlicht. Er enthält zahlreiche Empfehlung an den Kanton und die Gemeinden.