Kanton will Kormorane abschiessen lassen

Ab Januar gilt es für die Kormorane im unteren Thunerseebecken ernst. Gemäss Verfügung des kantonalen Jagdinspektorats werden Wildhüter in den ersten drei Monaten des Jahres zwanzig Kormorane abschiessen. Die Abschüsse sollen in den folgenden vier Wintern in gleichem Ausmass wiederholt werden – insgesamt geht es also um hundert Abschüsse zur «Vergrämung» der Vögel.