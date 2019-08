Kanton schreibt Betreuung zum zweiten Mal aus

Das kantonale Sozialamt hat die Betreuung und Unterbringung junger Asylsuchender neu ausgeschrieben. Damit willigt es in die Forderungen einer Beschwerde der Zentrum Bäregg GmbH ein, wie einer Verfügung des Rechtsdienstes der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) zu entnehmen ist, die dem «Bund» vorliegt. Die Zentrum Bäregg GmbH war bereits bisher für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger im Asylverfahren zuständig. In dieser Beschwerde forderte sie einen Abbruch des Verfahrens und eine Neuausschreibung des Auftrags. In der Neuausschreibung wird nun unter anderem berücksichtigt, dass die von den Anbietern betriebenen Institutionen die Voraussetzungen zur Anerkennung als Kinder- und Jugendheime erfüllen müssen. Zudem ist für die Anbieter «keine oder höchstens eine begrenzte Gewinnerzielung zulässig», wie es in der Verfügung heisst.