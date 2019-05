Kanton schränkt das Geschäft in der Sozialbranche ein

Schwarze Schafe

Von wem und wie die Kinder betreut werden, ist nicht einheitlich geregelt. Bis vor einem Jahr befanden sich die zuständigen Behörden in unterschiedlichen Direktionen, was zu unterschiedlichen Tarifen und Qualitätskriterien für ähnliche Leistungen führte. «Einige wenige erzielen gar ungerechtfertigte Gewinne», sagt Andrea Weik, die das kantonale Jugendamt leitet. Problematisch sei etwa, wenn mit dem Gewinn überdurchschnittlich hohe Saläre ausbezahlt oder Liegenschaften gekauft würden. Der Kanton weiss davon, kann heute aber nichts dagegen tun. «Es wäre ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit», sagt Weik.

Doch das soll sich nun ändern. Die kantonale Justizdirektion, die nun zuständig ist, hat ein Gesetz ausgearbeitet, das die Landschaft der kantonalen Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche einheitlich regelt, das sogenannte Förder- und Schutzgesetz (FSG). Wer Kinder aufnimmt oder Familien ambulante Hilfe anbietet, benötigt künftig eine Bewilligung. Der Kanton definiert sowohl die Tarife als auch die Qualität des Hilfsangebots. Privater Gewinn soll in dieser Branche nicht mehr möglich sein. Bis Ende August ist der Gesetzesentwurf in Vernehmlassung. 2022 soll das neue Gesetz in Kraft treten.

Kritisch für Randregionen

Die meisten Organisationen finden es richtig, dass das neue Gesetz klare Strukturen bringt. Michael Gross, der ein privatwirtschaftliches Sozialunternehmen führt, ohne damit ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen, sieht aber auch Risiken, wenn der Kanton die Wirtschaftlichkeit beschränkt. Randregionen könnten schlechter betreut werden, weil es sich nicht mehr rechnet, für einen Familienbesuch eine Stunde Auto zu fahren. Und sollten die Tarife für Pflegefamilien zu tief sein, könnten langjährige und gute Pflegefamilien aufhören.

Schliesslich fürchtet Gross, dass Sozialdienste bei der Begleitung von Pflegefamilien sparen wollen, sobald die erste Krise des Kindes überwunden ist. Doch die Arbeit seiner Mitarbeitenden bestehe im Wesentlichen aus kontinuierlicher Beziehungsarbeit, sagt Gross. So werde eine nächste Krise nach Möglichkeit verhindert oder zumindest entschärft.