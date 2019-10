Kanton Bern will ein Mädchenhaus schaffen

Von Kosten im Umfang von 150'000 bis 175'000 Franken pro Platz geht die Kantonsregierung gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht aus. Im Voranschlag 2020 beziehungsweise im Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2023 des Kantons hat der Regierungsrat bereits 900'000 Franken für ein Mädchenhaus eingestellt.

Die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat sich kürzlich mit allen bisher in der stationären Opferhilfe tätigen Institutionen getroffen. Sie habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass bei allen die Bereitschaft vorhanden sei, in einem Umsetzungsprojekt für die Schaffung eines Mädchenhauses im Kanton Bern in optimierten Strukturen mitzuwirken.

Bieler Erfahrungen nutzen

Bereits 2018 führte der Verein «MädchenHouse des Filles Biel-Bienne» in Biel ein Pilotprojekt durch. Dort wurde in diesem Rahmen ein zweisprachiges Haus für junge Frauen in Not getestet. Die Erkenntnisse und Erfahrungen waren laut Kantonsregierung positiv.

Die Evaluation des Projekts habe gezeigt, dass das Angebot von den zuweisenden Institutionen sehr geschätzt worden sei.

In die Projektarbeiten für ein kantonales Mädchenhaus sollen nun die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt des Bieler Vereins einfliessen. Ebenfalls genutzt werden soll die langjährige Erfahrung der Trägerschaften der bestehenden Frauenhäuser. Gemeint sind die Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern und «Solidarité femmes».