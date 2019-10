Kanton Bern bittet Fischer zur Kasse

Mehr Schutz für Äsche und Bachforelle

Eine weitere Änderung in der kantonalen Fischereiverordnung gibt es zu Gunsten der Bachforellen und der Äschen: Die Bestände er beiden Arten haben in Seen und Flüssen im Kanton Bern in den letzten Jahren stark abgenommen haben. Deshalb wird die Schonzeit nun um dreieinhalb Monate verlängert und dauert neu vom 1. Januar bis am 31. August. Um die Bachforellenbestände zu schützen, dürfen Fischerinnen und Fischer neu nur noch 50 Stück pro Jahr fangen.