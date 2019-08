Kann Wasser heute gehen?

Der Besuch beim Grossverteiler hat bei Herrn H.B. Spuren hinterlassen. Da sei ihm nämlich auf einem Plakat der Text «So geht Wasser heute» aufgedrängt worden, schreibt Herr B. Er habe sich so geärgert, dass er nicht mehr habe weiterlesen mögen – «vielleicht hätte es eine Reklame für ein neues Mineralwasser sein können». Vergessen kann er das Gelesene indes nicht: «Dieser sprachlich falsche Text läuft mir nach. Seit wann geht Wasser?» In seinem Wortschatz tue Wasser viel anderes: strömen, fliessen, tropfen, rinnen oder schäumen. «Aber gehen? Und wieso denn heute, was soll heute anders sein?» Er frage sich, ob Daniel Bernoullis Gesetze der Hydrodynamik von 1738 nicht mehr gälten und ob allenfalls der Werbetexter über neue Erkenntnisse verfüge. Besten Dank für den Wasserfall an Fragen, den wir tröpfchenweise beantworten werden. Mit Ihrer Zuschrift haben Sie sich als sprachlich kompetent geoutet. Denn Linguistinnen und Linguisten wissen schon lange, dass grammatikalische Fehler in Werbebotschaften vor allem kompetenten Sprechern auffallen, die sich dann dazu hinreissen lassen, dem Produkt (übrigens: ja, es geht in der Tat um ein Mineralwasser; um eines mit Extrakten von Minze und Gurke) eine erhöhte Aufmerksamkeit zu bescheren. Sie, Herr B., tun dies, indem Sie sich bei der Ask-Force über den Fehler beschweren. Die Ask-Force greift das Thema auf. Und schwups, ist das Wässerchen in aller Munde. (Kurze Pause, Trinkgeräusche)