Kaltblütige Einbrüche auf der Eisbahn

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag einen 17-Jährigen auf frischer Tat ertappt, wie er in die Hütten der Gastronomiebetriebe auf dem Areal des Ice Magic in Interlaken eingestiegen ist. Bei der Einvernahme zeigte sich der 17-Jährige geständig, in den letzten Tagen mehrere Einbruch- und Einschleichdiebstähle begangen zu haben, wie die Kantonspolizei mitteilte.