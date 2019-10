Heftiger Knatsch bei den Berner Juso

Am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr , traf auf der «Bund»-Redaktion eine brisante Medienmitteilung ein. Ihr Inhalt: Die Juso Stadt Bern rufen dazu auf, den SP-Nationalrat Adrian Wüthrich von allen Wahllisten zu streichen. Dieser habe «wiederholt mit menschenverachtender Rhetorik und fragwürdigen Positionen auf sich aufmerksam gemacht». Ein happiger Vorwurf. Um halb zwei in der Nacht dann die Kehrtwende: Die Juso ziehen ihre Medienmitteilung aufgrund von «massiven internen Missverständnissen über Kompetenzen und Zuständigkeiten» zurück. Was ist passiert?