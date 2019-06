Jungfraubahnen liessen erfolgreich die Muskeln spielen

Statt miteinander zu kooperieren, gingen unter anderem die Jungfraubahnen via Tarifverbund Direkter Verkehr Schweiz gegen die Schilthornbahn und drei weitere Bergbahnen vor, die das Touristen-GA akzeptierten. Mehr noch: Die Bahngesellschaft schmiss ihre Konkurrentin kurzerhand aus dem gemeinsamen Top4-Skipass. Die Jungfrau-Skiregion, an der die Jungfraubahnen rund zwei Drittel besitzen, habe das so beschlossen, weil ein Grossteil der Wintersportler das Schilthorn-Gebiet sowieso nicht genutzt habe und «keine Basis für eine enge Zusammenarbeit mehr gegeben» sei, so die Begründung.

Nachdem der Tarifverbund letzte Woche im Sinne der Jungfraubahnen entschieden und den vier Bergbahnen de facto wohl verboten hat, das Touristen-GA voll zu akzeptieren, zeigt sich der Primus im Berner Oberland versöhnlich. Die Schilthornbahn darf nun wieder beim Top4-Skipass mitmachen, wie die Jungfraubahnen gestern mitteilten. Die Schilthornbahn werde sich in Zukunft aktiver im Namen der gesamten Region engagieren, schulmeistern die Jungfraubahnen im Communiqué.