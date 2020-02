JSVP greift Fahrende-Stiftung wegen Bundesgelder an

Die Junge SVP bläst zur Schlussoffensive in ihrem Kampf gegen den Transitplatz für ausländische Fahrende in Wileroltigen. In einer Medienmitteilung greift die Jungpartei Stiftungen an, die sich für Fahrende einsetzen. Dabei geht es um die Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende und die Radgenossenschaft der Landstrasse. Laut Staatsrechnung 2018 fliessen insbesondere in diese beiden Organisationen 700'000 Franken aus der Bundeskasse.