Jetzt wird abgefeuert

Gibt es am Donnerstagabend in Bern ein offizielles 1.-August-Feuerwerk?

Der Regen am Wochenende war entscheidend: Laut der Stadt kann das Gurten-Feuerwerk nun wie geplant stattfinden – trotz Hitzewellen und Temperaturrekorden. Letztes Jahr war dies nicht der Fall: Wegen Waldbrandgefahr musste das Gurten-Feuerwerk abgesagt werden.