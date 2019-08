Jetzt sind die Sitzbänke da

Auf dem Berner Bahnhofplatz gibt es seit Freitag mehr Sitzgelegenheiten. Die 22 neuen Bänke sollen insbesondere für ältere und sehbehinderte Passantinnen und Passanten eine Verbesserung bringen.

So verfügen die neuen Bänke über eine Leiste, die mit dem weissen Stock ertastet und frühzeitig erkannt werden kann. Weiter sei die höhere und steilere Rückenlehne samt Aufstehhilfe für ältere Menschen eine grosse Hilfe, teilte die Stadt Bern am Freitag mit. Mit den hindernisfreien Bänken werde der Bahnhofplatz sowohl zum Verweilen als auch fürs Unterwegssein angenehmer, wird Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) in der Mitteilung zitiert.