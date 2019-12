Galgenhumor am Stammtisch in der «Traube» Mühleberg

Die befragten Mühlebergerinnen und Mühleberger geben gerne Auskunft über ihr «Atomi». Theo Petschen aus Buttenried ist am Vormittag im Dorf unterwegs. Er ist mit dem AKW aufgewachsen und hat sich als Bub bereits für die Baustelle interessiert. Heute ist er ein Kraftwerkbefürworter, wie er sagt. Er hat vor vielen Jahren im Gemeindegremium für ein neues Kraftwerk in Mühleberg gekämpft.

Doch nach dem Vorfall in Fukushima, als man keine neuen AKWs in der Schweiz mehr bauen wollte, war das Projekt Geschichte. «Ich finde AKW-Strom eine gute Sache», sagt Petschen, weil er CO 2 neutral, sei. Schlecht finde er den radioaktiven Abfall, der übrig bleibe. Jedoch sieht er in den dafür vorgesehenen Endlagern eine gute Lösung. «Ein Endlager zur Aufbewahrung ist besser, als den Abfall irgendwo ins Meer zu kippen», sagt er.

Theo Petschen vor der Bäckerei in Mühleberg

Einen besonderen Bezug zum AKW hat er durch seine Frau, die dort als Näherin arbeitet. Als Näherin? Das fragen viele, sagt er und lacht. Sie flicke die Kleidung der Mitarbeiter, die während der Arbeit Schutzanzüge tragen müssten.

Am Stammtisch im Gasthof «Traube» in Mühleberg sitzen die Leute am Tag der Abschaltung bereits am Vormittag zusammen. Über das AKW sprechen? Davon haben sie langsam genug. «Wir verstehen die Aufregung nicht», sagt jemand. Trotzdem geben sie freundlich Auskunft. Den Arbeitern im Kraftwerk habe man immer vertraut. Nicht alle wollen es zugeben, aber traurig seien sie schon über das Aus für das «Atomi».

Die Übertragung im Schweizer Fernsehen um 12.30 Uhr, wenn das AKW endgültig heruntergefahren wird, wollen sie aber trotzdem Zuhause mitverfolgen. Und was ist mit der Feier am Abend für die Angestellten und die Anwohner? «Da werden doch nur Reden geschwungen - sehen tut man nichts», meint ein Mühleberger und verabschiedet sich. Auch der Wirt meint: «Die Medien machen mehr Wirbel als die Anwohner.»

Kein Identitätsverlust

Der runde Tisch in der Ecke leert und füllt sich immer wieder. Schliesslich gegen Mittag nimmt Walter Balmer Platz. Er war früher im Verwaltungsrat der BKW und hat als SVP-Grossrat gegen die Stilllegung des AKWs Mühleberg gekämpft. Er hat nicht das Gefühl, dass man ohne Kraftwerk als Dorf seine Identität verliere. «Aber wir waren stolz auf unser AKW», sagt er. Zwar seien die Angestellten weiter beschäftigt für den Rückbau, der etwa 15 Jahre in Anspruch nehmen sollte. «Aber was kommt danach?». Er hoffe, dass die BKW weiterhin für Arbeitsstellen sorgen werde. An den Anwohneranlass wollte er zuerst nicht gehen. «Ich habe keine Lust auf diese Beerdigung», sagt er scherzhaft. Aber vermutlich gehe er doch «runter», da einige Kollegen teilnehmen wollten.