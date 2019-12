Jetzt ist Wyss’ Millionengeschenk für die Uni Bern unter Dach und Fach

Dank dem Engagement des Unternehmers und Mäzens Wyss, des Kantons Bern und der Universität Bern soll an der Universität Bern ein weltweit führendes Forschungs- und Umsetzungszentrum im Bereich Natur und Mensch entstehen. Investiert werden über die nächsten zehn Jahre insgesamt 200 Millionen Franken. Nun ist auch klar, wie das neue Zentrum heisst: Wyss Academy for Nature wird die neue Institution an der Universität Bern genannt.

Weh tut Wyss die Spende nicht. Sein Vermögen wird auf 5,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Hansjörg Wyss ist in der Stadt Bern, im Weissenbühl, aufgewachsen. Er hat das Medizinaltechnikunternehmen Synthes zu einem milliardenschweren Unternehmen gemacht. Im Jahr 2011 wurde die Spezialistin für die Behandlung von Knochenbrüchen für 21,3 Milliarden Dollar an den US-Konzern Johnson & Johnson verkauft. Wyss verdiente damals rund 9 Milliarden Franken am Verkauf.

In einem Gastbeitrag in der «New York Times» teilte Wyss letztes Jahr mit, dass er mit seiner Stiftung The Wyss Foundation eine Milliarde seines Vermögens für die Umwelt spenden möchte. Wyss hat bereits 2014 der US-Kampagne «The Giving Pledge» versprochen, die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke einzusetzen; initiiert wurde das Projekt von Microsoft-Gründer Bill Gates und Investor Warren Buffett. Bereits profitiert von seinem Mäzenatentum hat die Universität Harvard; sie erhielt von Wyss 250 Millionen Dollar. Auch den Universitäten Zürich, Basel und Genf liess Wyss schon Millionenbeträge zukommen – und jetzt eben der Universität Bern.

Spenden für die Politik

Wyss pflegt gute Beziehungen zu Hillary und Bill Clinton. Im Jahr 2013 spendete er 5 Millionen Dollar der Clinton-Stiftung No Ceilings, ein Programm zur Unterstützung von Frauen. Aber auch dem Wahlkampfchef von Hillary Clinton, John Podesta, zahlte er ein Beraterhonorar in der Höhe von 87’000 Dollar, als dieser noch als rechte Hand für Barack Obama im Weissen Haus wirkte.

Wyss ist darüber hinaus auch mit Spenden in der Höhe von insgesamt 5,1 Millionen einer der wichtigsten Geldgeber für den 2011 gegründeten demokratischen Washingtoner Thinktank Center for American Progress, den Podesta damals leitete – und erhielt dafür auch einen Sitz in dessen Aufsichtsrat.

In der Vergangenheit hat sich Wyss aber auch in der Schweiz politisch engagiert. Zum Beispiel stellte er sich öffentlich gegen die Zuwanderungsinitiative. Er kündigte etwa in der «Schweiz am Wochenende» an, dass er Geld spenden werde, um eine Plakatkampagne gegen die Selbstbestimmungsinitiative der SVP zu finanzieren. Es könne nicht sein, dass die Schweiz den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht mehr anerkenne, sagte er damals.