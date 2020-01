Jeden Abend wird in der Beiz ein neues Theaterstück gespielt

Noch ist es still im Zebra. Das Restaurant im Berner Länggassquartier öffnet erst um 18 Uhr. Wenn die Gäste an den schlichten Holztischen, die auf dem rötlichen Klinkerboden stehen, essen und sich angeregt unterhalten, wird es laut. Bevor Lilo Gsell das Lokal übernahm, sassen um diese Zeit Arbeiter vor ihrem Feierabendbier, eingenebelt vom Rauch der Rösslistumpen. In den zwei Jahrzehnten ist das Quartier immer mehr zum Studentenviertel und Quartier des rot-grünen Mittelstands geworden.