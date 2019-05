Je nach Fahrstil stossen Autos bei Tempo 30 mehr CO2 aus

Punkto Langsamkeit prescht die Stadt Bern vor: Geht es nach den Plänen des Gemeinderats, soll Tempo 50 auf den viel befahrenen Hauptverkehrsachsen künftig die Ausnahme sein. So plant der Gemeinderat bis 2020 auf über 20 Strassenabschnitten die Einführung von Tempo 30 (siehe Karte). Die Stadt macht bei ihrem Vorhaben auch vor Kantonsstrassen nicht halt: So soll nun auch auf der Weissensteinstrasse künftig 30 statt 50 gelten. Die Stadt hat ein entsprechendes Gesuch beim Kanton eingereicht, der es aller Wahrscheinlichkeit nach bewilligen wird. Beim TCS ist man darüber gar nicht erfreut: Es gebe Strassen, auf denen Tempo 30 oder 20 durchaus sinnvoll sei, sagt Sibylle Plüss, Präsidentin TCS Bern-Mittelland. «Doch wenn die Stadt nun auch bei verkehrsorientierten Strassen Tempo 30 einführen will, sind wir klar dagegen.» Plüss spricht von einer «Entmündigung der Autofahrer» und bestätigt, dass der TCS bereits Einsprachen gegen die geplanten Temporeduktionen der Stadt eingereicht hat.