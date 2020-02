Ist es okay, sich selbst zu entschuldigen?

Grad letzthin wieder, schreibt Herr G., sei in seinem Leibblatt «Der Bund» ein Korrigendum erschienen, bei dem sich dieser Gedanke aufdrängte. «Wir entschuldigen uns für den Fehler», stand darin. Müsste es nicht heissen, fragt Herr G.: «Wir bitten Sie, unseren Fehler zu entschuldigen.» Seine Frage deshalb: «Sind Selbstentschuldigungen okay?» Für die «plausiblen Konsiderationen» der Ask-Force sei er dankbar.

Konsiderationen. Das ist ein schönes Wort, Herr G. Und was uns die Arbeit erleichtert: Sie wollen nicht eine oder die richtige Antwort – es genügt Ihnen, wenn unsere Konsiderationen plausibel sind.

Also: Ist es okay, wenn sich jemand selbst entschuldigt? Wir finden ja. Denn ist es nicht eigentlich ein Streit um des Hipsters Bart, wenn man bei einer Entschuldigung bloss auf die Sprache regardiert? Kommt es nicht vielmehr darauf an, ob jemand seinen Fehler einsieht und die Bitte um Entschuldigung aufrichtig präsentiert – auch wenn die Formulierung genau besehen anmassend ist? Ist nicht das, was gemeint ist, wichtiger als das, was gesagt wird?

Sogar die künstliche Intelligenz macht da bereits einen Unterschied. Es ist Ihnen sicher auch schon passiert, Herr G., dass Sie von Google etwas wissen wollten und dann zunächst mit der Gegenfrage «Meinten Sie?» konfrontiert waren. Uns erging es vorhin ähnlich. Wir fragten Google: «Gibt es Hypster, die Bärte uncool finden?» Worauf Google meinte: «Enthält auch Ergebnisse für Gibt es Hipster, die Bärte uncool finden?»

Vielleicht war das jetzt nicht gerade das beste Beispiel, um das zu zeigen, was wir zeigen wollten. Aber es ist ein Beispiel für Beispiele, die mehr zeigen als beabsichtigt. Hier: dass Google noch weit davon entfernt ist, sich anständig benehmen zu können. Oder finden Sie es nicht auch plausibel, Herr G., dass ein grosses Sorry angezeigt wäre, wenn einem jemand auf eine derart hinterhältige Art einen Rechtschreibefehler unter die Nase bindet?

Wer es in Konsideration zieht, die Ask-Force etwas zu questionieren: askforce@derbund.ch