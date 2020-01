Ist das Pausenproblem unlösbar?

Alte Muster verlassen, Neues denken – Selbsterfahrungsgurus und Aufräumexpertinnen legen es uns immer wieder ans Herz. Aber der Reihe nach. Lebensqualität im Alltag geht so:

Wir sitzen während eines Viertelstündchens am Kantinentisch, verhandeln «Budetratsch» und schlürfen dazu einen Kaffee. Das stärkt die Einzelseele ebenso wie den Teamgeist. So weit die bunte Theorie. Die graue Realität setzt genau am Anfang der Pause ein: dann nämlich, wenn die ganze Truppe gleichzeitig an die Kaffeemaschine trabt. Herr S. beschreibt das sehr anschaulich: «Während der viertelstündigen Pause stehen etwa 20 Personen in der Kantine an, um etwas zu konsumieren. Die Ungerechtigkeit besteht nun darin, dass der Erstbediente beim Ausschank die Pause am längsten geniessen kann, währenddessen der Letztanstehende von dieser Viertelstunde vielleicht noch zwei bis drei Minuten Pause effektiv in Anspruch nehmen kann.» Herr S. erwägt in seinem Schreiben zwei Lösungsansätze (Aufteilung des Teams in zwei Pausengruppen, Zeitbonus für die Letztbedienten), verwirft sie aber auch gleich wieder. Seine Frage lautet folgerichtig: «Unlösbares Problem in der Kantine?»