Hält auch das Obergericht das Fahrende-Plakat für rassistisch?

Anders sah es Einzelrichterin Bettina Bochsler. Der - nicht mehr sehr gebräuchliche - Begriff «Zigeuner» stehe eindeutig für eine bestimmte Ethnie. Der unbefangene Durchschnittsleser könne den Beitrag auf Facebook als Verletzung der Menschenwürde wahrnehmen.

Natürlich seien in der politischen Debatte Kritik und auch Zuspitzungen erlaubt. Man dürfe auch sagen, dass es auf Transitplätzen Probleme gebe. «Die Frage ist einfach, wie man die Kritik äussert.»

Im vorliegenden Fall sei sie nicht sachlich, sondern pauschalisierend und abwertend. Die Rassendiskriminierung habe man zumindest in Kauf genommen. Richterin Bochsler verurteilte die zwei Jungpolitiker zu bedingten Geldstrafen von je 30 Tagessätzen, ausmachend 3300 Franken bei Fiechter und 3600 bei Spahr.

Urteil im Verlauf des Tags

Zum Prozzess am Obergericht erschienen die beiden Jungpolitiker in Begleitung ihres Anwalts Patrick Freudiger. Die Generalstaatsanwaltschaft ist vertreten durch Staatsanwalt Christof Scheurer. Das Urteil will die zweite Strafkammer des Obergerichts im Verlauf des Freitags bekanntgeben.

Im Sommer 2017 gab der Kanton Bern bekannt, das Bundesamt für Strassen sei bereit, dem Kanton ein Areal an der A1 bei Wileroltigen für einen Transitplatz für ausländische Fahrende zur Verfügung zu stellen. Im kommenden Februar stimmt das Bernervolk über den Kredit für die Einrichtung des Transitplatzes in Wileroltigen ab.