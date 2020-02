Ist das Berner Kulturatelier in New York noch zeitgemäss?

Kanton Bern kooperiert bereits

Zur Forderung nach mehr Kooperation antwortet die Berner Regierung, seit vielen Jahren setze der Kanton Bern auf eine Zusammenarbeit. Die Ateliers in Berlin und Brüssel biete er zusammen mit Städten wie Thun, Winterthur und mit Kantonen wie Jura und Neuenburg an. Das Atelier in New York stellt der Kanton Bern zusammen mit der Stadt Bern zur Verfügung. Es existiert seit 1982.

Die Kantonsregierung verteidigt die Auslandstipendien als «wichtige Instrumente, mit denen der Kanton Bern herausragende Kulturschaffende in ihrer künstlerischen Laufbahn fördert». Solche Auslandaufenthalte ermöglichten den Künstlern wichtige Entwicklungsschritte.

Der Regierungsrat betont in seiner Antwort, es handle sich um einen Vorstoss im abschliessenden Zuständigkeitsbereich der Regierung. Die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion werde jedoch für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des Kulturateliers in New York Empfehlungen erarbeiten. Zudem beantragt die Regierung dem Grossen Rat, ihr den Vorstoss in Form eines Postulats, also zur Prüfung, zu überweisen.