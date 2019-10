Referendum gegen Öl-Strafgebühr?

Wer nach einer Haussanierung trotz möglicher Alternativen eine Ölheizung einbauen lässt, soll im Kanton Bern künftig einen «Umweltbetrag» in der Höhe von 4000 Franken bezahlen. So zumindest will es der Grosse Rat. Eine entsprechende Forderung der BDP überwies das kantonale Parlament in seiner letzten Session als Prüfungsauftrag. Als einzige Fraktion geschlossen dagegen stimmte die SVP. Ansonsten war der Beschluss im Rat breit abgestützt.