Braucht die Stadt mehr Bahnhöfe für ihre Pendler?

Herr Büchel, sind ausgebaute Bahnhöfe als Pendlerhubs (lesen Sie hier, wie die Stadt Pendler vom Hauptbahnhof fernhalten will) an den Stadträndern eine gute Idee?

Aus Sicht der Verkehrsplanung auf jeden Fall. Die meisten Städte sind heute immer noch auf zentrale Bahnhöfe ausgerichtet. Neue Arbeitsplätze sind aber vorwiegend am Stadtrand entstanden.