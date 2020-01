Interlaken unternimmt neuen Anlauf für Hotel auf Des-Alpes-Areal

Die Gemeinde Interlaken unternimmt einen neuen Anlauf zur Entwicklung ihres Des-Alpes-Areals. Die Losinger Marazzi AG soll bis 2024 ein Vier-Stern-Hotel bauen, das dann von der Investorin und Hotelbetreiberin Boissée Finances betrieben würde.

Der Gemeinderat präsentierte die Pläne am Dienstag den Medien. 2014 war ein erster Anlauf zur Entwicklung des Areals an der Urne gescheitert. Das Volk hatte es damals klar abgelehnt, das gemeindeeigene Areal an bester Lage mit Blick auf die Jungfrau zu verkaufen.