Indoor-Hanfanlage im Emmental entdeckt

Bei einer Hausdurchsuchung hat die Berner Kantonspolizei am Mittwoch in Wiler bei Utzenstorf eine Inddor-Hanfanlage entdeckt. Vier Personen wurden verhaftet.

Die Polizei vermutete gestützt auf Erkenntnisse aus früheren Ermittlungen und Hinweisen aus der Bevölkerung, dass in einem Gebäude auf dem sogenannten Buser-Areal Hanf angebaut wird. Bei der Hausdurchsuchung bestätigte sich der Verdacht, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. In den Räumen im Untergeschoss der Liegenschaft fand sich eine Indoor-Anlage. Die Polizei stellte in mehreren Räumen einige tausend Hanfpflanzen und mehrere Kilogramm Hanfblüten sicher.