In Hasle darf wieder Kies abgebaut werden

Aus eigener Initiative orientierten die Firmenverantwortlichen die Behörden und reichten auf Aufforderung des Regierungsstatthalters und der Gemeinde ein Baugesuch für die bereits ausgeführten und noch ausstehenden Abbauarbeiten ein. Gestützt auf die positiven Stellungnahmen der kantonalen Fachstellen erteilte das Regierungsstatthalteramt die nachträgliche Bewilligung. Die Fr. Blaser AG wird nun in den nächsten Tagen die Abbauarbeiten in der Dicki wieder aufnehmen. Der temporär forcierte Abbau im Gebiet Kratzmatt in der Gemeinde Landiswil soll sich daher wieder normalisieren.

Die Kiesreserven in der Dicki reichen noch für rund vier Jahre. Für die Zeit danach plant das Unternehmen eine Erweiterung des Kiesabbaus im westlich angrenzenden Gebiet Grossacher. Die Überbauungsordnung zu diesem Projekt soll im Herbst 2019 aufgelegt werden. Im Frühling 2020 werden die Stimmberechtigten darüber entscheiden.