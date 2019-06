In die Spez-Sek-Diskussion kommt Bewegung

«Die Lerbermatt sorgt in der Bildungslandschaft für massive Ungerechtigkeit.»

Die Diskussion im Parlament wurde in erster Linie bildungspolitisch geführt. Die Gegner der Spez-Sek-Klassen an der Lerbermatt wiesen lediglich darauf hin, dass eine Aufhebung des Sonderfalls nicht nur das Spez-Sek-Angebot an anderen Schulen stärken würde, sondern dass die Gemeinde damit auch schätzungsweise 200'000 Franken pro Jahr einsparen könnte. «Diese Mittel könnten natürlich wieder in die Bildung fliessen», sagte Casimir von Arx (GLP), der die Motion als Erstunterzeichner eingereicht hatte.

Nur wenn die Klassen an der Lerbermatt aufgehoben würden, hätten die Könizer Oberstufenzentren genügend Schüler und Schülerinnen, um ein gutes Angebot für alle Kinder gemäss ihren Fähigkeiten bereitzustellen, sagte er weiter. Das sei zurzeit nicht überall der Fall, ergänzte Christina Aebischer (Grüne). Und Markus Willi (SP) doppelte nach: «Die Lerbermatt sorgt in der Bildungslandschaft für massive Ungerechtigkeit.»

Da an der Lerbermatt reine und undurchlässige Spez-Sek-Klassen geführt werden, können Kinder, die das Spez-Sek-Niveau erst im Lauf der siebten Klasse erreichen, dort nicht mehr einsteigen, wie es in den durchlässigen Modellen der anderen Schulen in Köniz möglich ist. Weil sich jedoch fast die Hälfte der Könizer Kinder mit Spez-Sek-Niveau für die Lerbermatt entscheiden, gibt es Schulen, die zu wenig Schüler haben, um durchlässige Spez-Sek-Klassen zu führen.

Befürworter wollen «funktionierendes und spezielles Angebot» behalten

Die Befürworter der Spez-Sek-Klassen argumentierten hingegen mit den Vorteilen des gymnasialen Umfeldes an der Lerbermatt, mit der Beliebtheit des Angebots und damit, dass sich das System bisher bewährt habe. «Ich finde es nicht klug, ein funktionierendes und spezielles Angebot aufzugeben», sagte Matthias Müller (EVP). Er wich damit von der Haltung der Mittefraktion ab.

Das Parlament überwies die Motion mit einer Abstimmung unter Namensaufruf mit 21 zu 16 Stimmen bei 2 Enthaltungen.