In der Hitze der Nacht

Tatsächlich haben sich die Wege von Carter und Lloyd vor über einem halben Jahrhundert kurz gekreuzt – heute wäre eine Zusammenarbeit der beiden kaum noch denkbar. 1964/65 gehörte Carter zum Quartett, mit dem der Tenorsaxofonist und Flötist Lloyd das Album «Of Course, Of Course» aufnahm und das durch den Schlagzeuger Tony Williams und den ungarischen Gitarristen Gabor Szabo vervollständigt wurde. Lloyd hatte also schon früh einen guten Draht zur Elektrogitarre. Und so trat er nun in Langnau mit einer Band auf, zu der mit Julian Lage und Marvin Sewell gleich zwei Gitarristen gehören – dazu kommen Bassist Reuben Rogers und Schlagzeuger Eric Harland, denen man bereits in früheren Lloyd-Formationen begegnen konnte.

Magische Momente

Der Auftritt dieser Gruppe war ausufernd lang, hatte Längen und Tiefen, aber auch einige magische Momente. Die Gitarristen ergänzten sich wunderbar: Während Lage Erinnerungen an frühere «Lloyd-Gitarristen» wie John Abercrombie und Bill Frisell wachrief, sorgte Sewell für eine betörende Blues-Grundierung. Den Gitarristen wurde von Lloyd viel Spielraum gelassen: Er fand sichtlich Gefallen an ihren Exkursen; ziemlich oft drückte er seine Freude durch lustige Tänzchen aus, die sich als Mischung aus Bärentanz à la Thelonious Monk und fortschrittlichem Altersturnen beschreiben lassen.

Es lag am starken Charisma Lloyds, dass man ein Ohr zudrückte, wenn sein Spiel in unlösbare Konflikte mit den Regeln der Funktionsharmonik geriet oder wenn er zur Querflöte griff, um abermals das Stück «Sombrero Sam» anzustimmen, mit dem er bereits in den 1960er-Jahren die bekifften Hippies zu erfreuen pflegte. Und leider fehlte dem Bandsound an diesem Abend auch ein starkes Groove-Fundament, weil sich Schlagzeuger Harland allzu kapriziös gebärdete.

Harland hätte sich ein Vorbild an Kendrick Scott nehmen können. Wie Scott und der Bassist Matt Brewer in der Gruppe des Tenorsaxofonisten Ben Wendel die alles andere als einfachen Grooves auf lebendige und einfallsreiche Weise auf den Punkt brachten, war atemberaubend. Diese durch den Pianisten Aaron Parks und den Gitarristen Gilad Hekselman komplettierte Gruppe agierte nicht selten im roten Bereich und schien trotzdem nie an technische Grenzen zu stossen. Innerhalb eines ambitionierten kompositorischen Rahmens wurde ein Fest der Virtuosität zelebriert. Das Resultat lässt sich cum grano salis als zeitgemässe Variante der Hochleistungs-Fusion-Ästhetik bezeichnen. Dazu gehört auch der pompös auftrumpfende Bandsound mit allerlei elektronisch aufgemöbelten Sax-Sounds, deren Faszinationskraft sich allerdings ziemlich schnell erschöpfte.

Wesentlich sanfmütiger und weniger effekthascherisch kam die Crossover-Musik des von Aaron Parks geleiteten Quartetts Little Big daher. Nicht nur die Besetzung, sondern auch die perfektionistischen Arrangements und das Wohlgefallen am sauberen Wohlklang liessen einen an die suburbane Schönfärberei der Pat Metheny Group denken.