In den Altersheimen achtet man nun noch mehr auf die Hygiene

Domicil führt im Kanton Bern 23 Alterszentren. Man verfolge die Entwicklungen sehr genau und stehe mit der Kantonsärztin in Kontakt, sagt Castellano. Die Betriebe würden ständig auf dem Laufenden gehalten, die Hygienemassnahmen seien verstärkt, Bewohner sowie Angehörige weiter sensibilisiert worden.

Die Altersheime von Domicil orientieren sich an den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Eine Verstärkung der Massnahmen bedeute aber nicht, dass man darüber hinausgehe, sagt Castellano.

Mahlzeitendienst statt Restaurant

Auch bei Pro Senectute Schweiz wird die Situation «verstärkt beobachtet». Für die Organisation, welche Dienstleistungen für Senioren anbietet, ist es bisher nicht angezeigt, weitere vorbeugende Massnahmen zu ergreifen. Pro Senectute verweist auf die Informationen des BAG. «Wir sind sehr alert in Bezug auf alles, was von dort kommt», sagt Peter Burri Follath, Leiter Kommunikation.

Man sei aber nicht an einem Punkt, wo man älteren Menschen aktiv empfehle, ihr Verhalten zu ändern, soziale Kontakte einzuschränken oder auf Ausflüge zu verzichten. Für jene Seniorinnen und Senioren, die sich unsicher fühlten, gebe es dagegen die Möglichkeit, Einkäufe online zu besorgen oder auf einen Mahlzeitendienst zurückzugreifen.

Domo-Züge werden desinfiziert

Oder haben Seniorinnen und Senioren ihr Verhalten bereits selber angepasst? Dies liesse sich etwa daran erkennen, wenn weniger Personen mit dem Zug nach Domodossola in Norditalien reisten. So kurzfristig sei es nicht möglich, Angaben über Passagierzahlen zu machen, heisst es bei der Medienstelle der Bahngesellschaft BLS. Am Montag hätten die italienischen Verkehrsbehörden angeordnet, dass alle Reisezüge, die von oder nach Domodossola verkehrten, einmal pro Tag desinfiziert würden. «Das setzt die BLS um.»