In Berns Westen fördert die Kirche auch muslimische Kinder

Henos knobelt an der 7er-Reihe rum. Vier mal sieben? Die Antwort fällt ihm nicht ein. Kopfrechnen bereitet dem Sechstklässler Mühe. Gemeinsam mit seiner Mutter sitzt er deshalb im Büro von Lerncoach Romeo Pfammatter. Mit einer einfachen Methode erklärt der ehemalige Lehrer den beiden, wie man mit geringem Aufwand das Einmaleins einüben kann. «Wer blitzschnell im Kopf rechnet, flüssig liest und sicher schreibt, hat eine solide Basis für gute Leistungen», sagt Pfammatter. «Ich will das Selbstvertrauen der Kinder in diesen Kompetenzen stärken.»