«In Berns Schulen gibt es keine Chancengerechtigkeit»

Herr Mihalyi, die Stadtberner Bildungsdirektorin Franziska Teuscher (GB) will allen Schülern eine gerechte Chance für den Einstieg in die Arbeitswelt ermöglichen. Wie weit sind wir?



In Bethlehem und Bümpliz gibt es jährlich 20 bis 30 Prozent weniger Sek-Übertritte als im Rest der Stadt. In den letzten fünf Jahren hat sich diese Problematik sogar noch verschärft. Dabei ist bei der Lehrstellensuche ein Sek-Abschluss oft das Einzige, was zählt. Wer dann auch noch einen fremd klingenden Namen trägt und aus dem Westen stammt, wird schnell aussortiert. Das weiss ich aus Erfahrung.