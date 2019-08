Im Tourismus bahnt sich ein Rekord an

Währung bleibt ein Risiko

Für Ferienreisende aus Euroländern ist die Währungssituation ein entscheidender Faktor, ob sie in die Schweiz kommen oder nicht. Nachdem sich der Euro zum Schweizer Franken während der Finanzkrise deutlich nach unten bewegt hatte, hatten es die Schweizer Hotels schwer. So konnte nach der Aufhebung des Mindestkurses im Januar 2015 eine Schweiz-Reise bis zu 20 Prozent teurer werden. In den vergangenen beiden Jahren hat sich die Situation etwas entspannt. Die Erholung könnte aber bald wieder vorbei sein. Mittlerweile notiert der Euro wieder auf unter 1.09 Franken.

Um das Währungsrisiko auszugleichen baut der Schweizer Tourismus verstärkt ein zweites Standbein auf – den Städtetourismus. Dieser ist von einem steten Wachstum geprägt. Diese Reiseart ist mittlerweile fast so wichtig wie der Tourismus in den Bergen und auf dem Land zusammen. In der Stadt Bern wuchs die Zahl der Hotelübernachtungen zuletzt beispielsweise stärker als in wichtigen Oberländer Tourismusgemeinden wie Interlaken, Saanen und Adelboden.

Getrieben wird das Wachstum in den Städten einerseits durch Geschäfts-, aber vor allem auch durch Freizeittouristen. Das habe auch damit zu tun, dass man in Schweizer Städten im Vergleich zu Metropolen im Ausland praktisch in der Natur Ferien mache, sagt Aschwanden.

Damit der Tourismus den Schwung der vergangenen Jahre mitnehmen kann, hat Schweiz Tourismus im vergangenen Jahr das erste Mal auch den Herbst als eigenständige Saison beworben. «Die Destinationen ?wissen, dass die Herbstsaison im Durchschnitt 12 Tage länger dauert als 1970 respektive die Zeit des Schnees kürzer wird. Entsprechend hat die Branche investiert und das saisonale Angebot diversifiziert», sagt Aschwanden. Ausbleibender Schnee im Dezember soll so künftig nicht mehr allzu grosse Löcher in die Kassen reissen.