Im Munitionsdepot in Mitholz lagert noch sprengfähiges Material

In den Labor- und Sprengversuchen wurde in einem Fall eine Übertragung der Explosion von einer Stahlgranate auf eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe nachgewiesen. Die Munition im Berginnern wurde durch die Explosion 1947 und den anschliessenden tagelangen Bränden stark beschädigt. Aufgrund des Zustands und des Alters ist eine sichere Handhabung nicht mehr gewährleistet, wie aus einem am Dienstag publizierten Standbericht des VBS hervorgeht.