Im Chat vor Radarkontrollen gewarnt – 200 Personen angezeigt

Die Ermittlungen nahmen mehrere Monate in Anspruch, doch nun hat die Kantonspolizei mehr als 200 Verdächtige am Wickel: Die Polizei wirft ihnen vor, Warnungen vor Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in verschiedenen Chatgruppen auf sozialen Medien geschrieben oder geteilt zu haben. Alle wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Das öffentliche Warnen vor Polizeikontrollen und Radarkästen im Strassenverkehr ist seit Anfang 2013 gesetzlich verboten und wird mit einer Busse bestraft.