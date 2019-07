«Ich verdiente schon im Gymnasium 4000 Franken pro Monat»

Herr Reber, das Wirtschaftsmagazin «Forbes» zeichnet Sie in der Ausgabe «30 under 30» als einen der spannendsten jungen Unternehmer der Schweiz aus.

Ich verstehe nicht, warum immer alle von Mut und Risiken sprechen, wenn es um Unternehmertum geht. Wer viele Risiken eingeht, ist nicht besonders mutig, sondern eher ein schlechter Unternehmer. Ich beschäftige mich einfach mit Dingen, die mich interessieren und die einen Nutzen stiften. Das ist für mich nichts Verrücktes, sondern eine sehr natürliche Sache. Die Risiken halte ich so klein wie möglich. Ein eigenes Unternehmen ist der beste Hebel, etwas zu bewirken, mit anderen etwas zu gestalten.