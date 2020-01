«Ich sehe den Baum wachsen, wer kann das von seinem Denkmal sagen?»

Bern ehrt mit seinen Denkmälern vor allem Männer mit Bronze und Stein: etwa Theodor Kocher, Adrian von Bubenberg oder Sigmund Rudolf von Werdt. Anders erinnert wird an Elisabeth Kopp (FDP), die 1984 zur ersten Schweizer Bundesrätin gewählt wurde. Der schweizerische Verband der Berufs- und Geschäftsfrauen hat ihr einen Baum gewidmet. Kopp war dabei, als dieser 1985 vor dem Bundesarchiv in Bern gepflanzt wurde. Bis heute gedeihe die Eiche gut, heisst es bei der Bundesgärtnerei, die den Baum pflegt. Eine unscheinbare Tafel daneben erinnert an Elisabeth Kopp, die im Kanton Zürich wohnt, aber in Bern aufgewachsen ist.