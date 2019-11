«Flexible Öffnungszeiten bieten mehr Chancen als Risiken»

Der bürgerlich dominierte Regierungsrat bricht das Projekt liberalisierter Ladenöffnungszeiten ab. Überrascht Sie das? (Lesen Sie hier den Entscheid des Regierungsrats nach, die Ladenöffnungszeiten vorerst nicht auszudehnen.)

Nein, nicht wirklich. Ich habe fast vermutet, dass der Regierungsrat die Parlamentsdebatte abwarten will. Das Thema wird in Bern nun schon seit Jahren zum Teil emotional diskutiert. Dass die Regierung in dieser Sache nun vorsichtig agiert, ist klar. Damit sehe ich das Anliegen aber auch nicht als definitiv gescheitert.