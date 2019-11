«Ich könnte genauso gut Sozialdemokrat sein»

Auch am gestrigen «‹Bund› im Gespräch», neun Jahre danach, spricht Müller noch gern darüber, wie er damals eingestiegen ist bei der Kartonfabrik in Deisswil, die hätte geschlossen werden sollen. Darüber, wie er den Chef der österreichischen Firma getroffen hatte, der meinte, die Firma sei schlicht nicht zu retten, auch nicht von ihm. «Und im selben Moment habe ich entschieden, es zu tun», sagte Müller gestern.

Er stellte die 250 Leute wieder ein und merkte erst an deren emotionaler Reaktion, welche Verantwortung er sich aufgeladen hatte. Der Kauf des ehemaligen Kartonfabrikgeländes sollte zu seinem Lebenswerk werden. Noch heute baut er am Bernapark. Wie viel ihn das kostet, und wie er das finanziert? Da liess er sich nicht in die Karten schauen. «Es gibt ja immer noch die Banken.»

Müller ist auch Gründer und Präsident des Swiss Venture Club, der KMU fördert und Unternehmerpreise verleiht. Dabei hätte Müllers Karriere auch anders verlaufen können. Er war Banker. «Mit Leib und Seele» sogar, wie er gestern sagte. Zuletzt war er in der Geschäftsleitung der Credit Suisse. «Als Banker kann man viel ermöglichen, man kann Leute vernetzen, ohne indiskret zu sein.»

«Die Steuern sind zu hoch»

Und doch war die Verlockung aus der vermeintlich kleineren KMU-Welt irgendwann zu gross. Warum? «Ich habe den KMU-Geist schon als Kind mitbekommen», erzählte Müller, der im Belpmoos aufgewachsen war. Seine Eltern führten das Flugplatzrestaurant. «Start-ups und KMU sind wichtig für die Wirtschaft und für immer neue Innovationen.»

Müller investierte nicht immer nur da, wo er auf grosse Gewinne hoffte. Er übernahm mehrere Firmen, die hätten schliessen und ihre Angestellten entlassen müssen. Bei so vielen Geschichten blieb am Ende kaum Zeit, um über anderes zu sprechen, über die bernische Wirtschaftspolitik zum Beispiel.