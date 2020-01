«Ich bin überzeugt, auch die Linke beeindrucken zu können»

Sie haben heute sehr viele Ideen aufgezählt, die Sie als Gemeinderat anpacken möchten: etwa die Förderung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel, Umnutzung der Schützenmatte mit einem Hochhaus, Förderung von Solaranlagen, vergünstigte ÖV-Tickets zu Randzeiten. Es wirkt nicht, als hätten Sie sich erst kürzlich für diese Kandidatur entschieden.

Doch, das ist effektiv so. Bis vor vier Tagen gab es dieses Papier mit den Ideen noch nicht. Mein Hauptvorteil ist meine rasche Auffassungsgabe, das ist auch im Beruflichen so. Ich habe oft Ideen aus dem Stegreif.



Sie wollen mehr Schafe im öffentlichen Raum, das sagten Sie heute ebenfalls. Was möchten Sie damit erreichen?

Sie könnten auf öffentlichen Plätzen Rasen mähen. Auch der Tierpark wäre daran interessiert, weil das auch Werbung für den Tierpark wäre. Wenn man gefährdete Schweizer Nutztierrassen einsetzt, fördert man auch die Artenvielfalt. Das kostet die Stadt nicht viel, bringt aber Sympathien.

Ihre Partei bekundet mehr Sympathien für weisse als für schwarze Schafe. Ist es egal, welche Farbe die Schafe in Bern hätten?

Ich könnte auch mit einer Herde schwarzer Schafe gut leben. Hauptsache, die Tiere werden nicht mit Farbe angesprayt.

Ist die Finanzdirektion die Direktion, die Sie am meisten reizt im Gemeinderat?

Die wäre sicher am naheliegendsten, auch weil ich beruflich in der Finanzbranche arbeite. Ich war auch unter der damaligen Finanzdirektorin Therese Frösch in der Finanzdirektion im Stadtrat, und die Zusammenarbeit hat gut geklappt mit ihr. Wir hatten zwar nicht die gleichen Ideen, aber sie hat zugehört und ab und zu etwas übernommen. Aber bei einer Kandidatur für den Gemeinderat kann man nicht auch sagen, welche Direktion man will.

Mit welchem Budget steigen Sie in den Wahlkampf?

Ich habe noch kein Budget gemacht. Ich werde einen Aufruf machen und den Wahlkampf danach richten, was reinkommt.

Bereits im Jahr 2000 kandidierten Sie für den Gemeinderat, damals ohne Erfolg. Was machen Sie diesmal besser?

Das ist schon fast verjährt, das war eine ganz andere Zeit. Das war in den Anfängen meiner politischen Karriere. Ich war als Jugendvertreter auf der Liste, und das war vor allem zur Förderung meiner Bekanntheit gedacht. Das ist nicht vergleichbar mit heute. Ich bin viel konstruktiver geworden und erfahrener und habe ein grosses Beziehungsnetz aufgebaut.

Apropos verjährt. Sie haben den Medienschaffenden heute ihren Betreibungsregister- sowie ihren Strafregisterauszug ausgehändigt. Warum?

Damit keine Leute irgendwas behaupten können und es keine Diskussionen gibt. Ich lege das auf den Tisch; es ist aber nicht zwingend, dass das jeder machen muss, der in den Gemeinderat will. Aber wenn man von Transparenz redet, sollte man sie selber auch vorleben.