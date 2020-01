«Ich kenne das Gefühl, schwanger verlassen zu werden»

Frau Kos, Sie kommen gerade von der Probe. Wie fühlen Sie sich?

Well, die Probe war lang. Es gab noch einiges zu besprechen. Das hat auch damit zu tun, dass ich als Cio-Cio San mein Rollendebüt gebe. Da fühlt sich die Probe anders an, als wenn ich zum Beispiel als Violetta in der «Traviata» auftrete. Die habe ich in mehr als 23 Produktionen gesungen. Kommt dazu, dass Regisseur Nigel Lowery mit seiner Berner Inszenierung eigene Wege geht.