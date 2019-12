«Ich kämpfe für mehr bezahlbaren Wohnraum»

Frau Kruit, Ende letzter Woche kündigten Sie Ihre Kandidatur für den Gemeinderat an. Was hat sie dazu bewogen?

Ich habe mich schon länger mit dem Gedanken einer Kandidatur befasst – so einen Entscheid fällt man ja nicht von heute auf morgen. Ich musste zum Beispiel abwägen, ob ich bereit bin, für dieses Amt meine bisherige Stelle aufzugeben. Am Ende waren es Gespräche mit Leuten aus der Partei und aus meinem persönlichen Umfeld, die mir gezeigt haben: Jetzt ist der richtige Moment dafür.