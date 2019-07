«Ich ermahne die Lehrlinge, sie sollten nicht jufle»

Andreas Moser arbeitet derzeit im Casino in Bern, wo er im Zug der Renovation auch eine wertvolle Spiegelwand wieder montiert hat. Res, wie der bald 65-Jährige genannt werden will, hat in der Schuttmulde die fehlenden Sprossen aufgespürt, die jemand voreilig entsorgt hatte. Bauen ist voller Überraschungen. Und auf dem Bau spricht man direkt, ohne zuvor einen Sprachleitfaden zu konsultieren. So sagt Moser von seinem Lehrling aus Angola, er sei «ein flotter Bursche, schwärzer als die Nacht». Auch dieser ist nicht zimperlich. Wenn Moser ihn heisst, dies und das zu holen, sagt der Lehrling grinsend: «Ich bin nicht dein Neger.»