Eigentlich wäre sie krankgeschrieben. Doch Elsi Kipfer, die den rechten Arm nach einem Sturz in der Schlinge trägt, steht am Buffet, gibt Anweisungen, begrüsst Gäste. Sie weiss, dass die Kundschaft «den Gring» der Wirtin sehen will. «Ich mag es bei Beizenbesuchen auch nicht, wenn sich der Wirt nie zeigt.» In den 39 Jahren im Restaurant Ambassador habe sie nie gefehlt, ausser in den Ferien. «Ich bin halt eine robuste Natur.»