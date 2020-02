«Ich bin dynamischer und spontaner als Bernhard Eicher»

Frau Richner, Sie kandidieren für die Jungfreisinnigen für den Berner Gemeinderat auf der bürgerlichen Liste mit Bernhard Eicher (FDP) und Thomas Fuchs (SVP) - als einzige Frau. Erfüllen Sie damit die Quote?

Absolut nicht. Es wurde zwar der Wunsch geäussert, dass auf der Liste eine Frau aufgeführt ist, insbesondere von der FDP. Aber der Jungfreisinn wehrt sich vehement gegen Quoten, und hat sich von der Mutterpartei nicht unter Druck setzen lassen. Mit mir stellten sich Semi Mordasini, Loris Urwyler und Joel Hirschi zur Wahl - allesamt sensationelle Kandidaten. Es ging darum, die Person auszuwählen, die am besten geeignet ist. Und da haben die Mitglieder am 30. Januar offenbar entschieden, dass ich das bin.